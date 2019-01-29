Москва, 29 января, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Ужесточение санкций против PDVSA сначала обрадовало самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо. Подпрыгивая от радости, лжепрезидент громогласно объявил народам мира, почему-то не отходя от своего аккаунта в Twitter, о том, что он издал «указ» о взятии под контроль «всех финансов Венесуэлы», включая счета корпорации PDVSA, а также намерен заменить ее руководство. Однако американские кукловоды устами министра финансов Стивена Мнучина быстро указали своей марионетке на ее место, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

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«Оказывается, американский минфин намерен в ситуации с санкциями против венесуэльской госкорпорации разыграть ту же карту, что в прошлом году разыграли с Ираном, то есть вывести из-под санкций ряд стран, в том числе стран Евросоюза, Карибского бассейна и (внимание!) американские НПЗ! То есть санкции будут, но в ограниченном масштабе, чтобы не допустить резкого повышения цены на нефть, точно так же, как было в ноябре 2018 года, когда на объявлении о выводе восьми стран мира из-под действия антииранского эмбарго США цены на нефть начали падать, а не расти», — напомнила Мильчакова.

На этой новости цена на нефть Brent ночью 29 января рухнула более чем на 4%, однако сегодня на утренних торгах начала восстанавливаться, прибавляя более 2% стоимости и поднявшись выше $60 за баррель. По всей видимости, США посредством санкций хотят предостеречь Китай от импорта венесуэльской нефти. КНР — крупнейший кредитор и инвестор Венесуэлы, вложивший в эту страну в виде инвестиций и кредитов свыше $70 млрд, причем страдающая от тяжелого экономического кризиса Боливарианская Республика рассчитывалась со своим кредитором поставками нефти.

«Китайский МИД уже сделал заявление, что не прекратит сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на санкции против PDVSA, то есть, попросту говоря, что американские санкции Поднебесную не интересуют. Напомним, что среди стран, которые американский минфин вывел из-под действия антииранского эмбарго, был Китай, крупный импортер иранской нефти. Этими действиями США доказали, что с Китаем они ссориться не намерены», — пояснила эксперт.

Россия, хотя ее бизнес является крупным инвестором в Венесуэлу, инвестировала в Боливарианскую Республику намного меньше, чем Китай, совокупные инвестиции предприятий РФ в проекты в Венесуэле составляют немногим более $4 млрд, по данным ЦБ РФ. Из российских компаний в Венесуэле работает «Роснефть», также осуществляют проекты «Газпромбанк» и некоторые предприятия корпорации «Ростех» (например, «КамАЗ»).

«Вождь» оппозиции Гуайдо попытался напугать Россию, пискнув насчет некоей «незащищенности» российских инвестиций в Венесуэле, однако был одёрнут послом Венесуэлы в Москве, заявившим, что российские активы на территории Венесуэлы надежно защищены, а ситуация в самой Боливарианской Республике не настолько трагична, как её представляют западные СМИ.

«Вряд ли санкции против венесуэльской PDVSA могут существенно угрожать «Роснефти», не имеющей активов на территории США, но нервных инвесторов на рынке акций они, конечно, испугают. Санкции против PDVSA могут вызвать волатильность нефтяных котировок, хотя резкого роста цены на нефть в ближайшее время не стоит ожидать. Агрессивная риторика минфина США или президента Трампа относительно дальнейшего ужесточения санкций против PDVSA может негативно повлиять на котировки акций «Роснефти», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США 28 января приняло решение заблокировать находящиеся в Соединенных Штатах активы венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA (Petroleos de Venezuela). Такие действия американский минфин назвал расширением и ужесточением санкций против Венесуэлы. Речь идет о блокировке принадлежащих PDVSA $7 млрд, находящихся на счетах в американских банках. Кроме того, американское ведомство угрожает заблокировать находящиеся на территории США активы компаний и стран — импортеров венесуэльской нефти.

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