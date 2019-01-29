Ярославль, 29 января, 2019, 15:06 — ИА Регнум. 29 января на комитете Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог начальник отдела транспортного планирования регионального департамента транспорта Дмитрий Малкин сообщил депутатам, что средств на развитие «Туношны» нет. Его слова приводит корреспондент ИА REGNUM:

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

«Развитие транспортного обслуживания населения области воздушным транспортом осуществляется силами АО «Аэропорт «Туношна», 100% акций которого находится в собственности правительства Ярославской области. На сегодняшний день сложилась ситуация, которая требует решения первоочередных системных проблем, связанных с инфраструктурными ограничениями, проблемами транспортной безопасности. Решение этих проблем позволит аэропорту снять существующие ограничения, увеличить объемы работы с выходом в среднесрочной перспективе на безубыточный уровень. Однако в настоящее время средств в областном бюджете на реализацию этих мероприятий не предусмотрено», — пояснил Дмитрий Малкин.

Впрочем, в условиях, когда в регионе сокращаются автобусные рейсы на селе, надеяться на то, что правительство найдет свободные средства на «Туношну», было бы странно.