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Правительство РФ отделило на прилавках молоко от его заменителей

Общество

Постановление «касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли»

Москва, 29 января 2019, 15:04 — REGNUM  Молочных продукты в торговых залах должны быть размещены отдельно по новому постановлению правительства, заявил 29 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, постановление «касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли».

«Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что потребители продукции имею право знать о том, что покупают. Однако в промышленности активно используют растительные жиры, чтобы увеличить срок хранения и снизить себестоимость. Но информация об этом не всегда указана в упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предсказывают рост цен на натуральное молоко в России из-за изменений правил маркировки.

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