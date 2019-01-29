Парашютные испытания корабля «Федерация» могут состояться в 2020 году
Москва, 29 января, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Парашютные испытания перспективного транспортного космического корабля «Федерация» должны состояться в 2020 году. Однако, по данным источника в ракетно-космической отрасли, сроки могут быть перенесены.
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Такая вероятность существует из-за того, что пока нет стапеля для производства макета в сборочном цехе РКК «Энергия», сообщает ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Федерация» разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Судно будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и в дальний космос. Первый его беспилотный полёт должен состояться до 1 апреля 2023 года.
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Добавим, что первыми «пассажирами» на борту нового космического корабля «Федерация» могут стать мыши. С таким официальным предложением выступили учёные Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. По словам учёных, это необходимо для изучения влияния космических факторов на организм.