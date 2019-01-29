Тхимпху, 29 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Специальная группа ООН по защите прав человека предоставила выводы и рекомендации по обеспечению прав человека в местах лишения свободы в Бутане.

Ярошенко Николай Александрович. В пересыльной тюрьме. 1876

Сообщается, что группа посетила 20 мест лишения свободы в различных регионах страны и пришла к выводу, что правительству необходимо активизировать усилия по защите прав осужденных в стране. Она также предоставила ряд рекомендаций по обеспечению прав человека в местах лишения свободы.

По информации бутанского новостного агентства «BBS», представители ООН посоветовали правительству пересмотреть практику задержания людей в связи с гражданскими делами, которые по большей части касаются несоблюдении долговых обязательств.

«В настоящее время в тюрьмах Бутана находится много людей, которые не смогли выполнить коммерческое соглашение, иными словами, погасить кредит или вернуть долг. Мы предлагаем правительству предоставлять для подобных людей альтернативу», — заявила заместитель председателя рабочей группы ООН ЛиТуми.

Кроме этого, специалисты предложили правительству создать систему правовой помощи, а также обеспечить более благоприятные условия содержания под стражей во время судебных процессов.