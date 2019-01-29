Москва, 29 января, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Специалисты обнаружили на картине русского пейзажиста Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена из Третьяковской галереи, незначительные повреждения, сообщили в министерстве культуры РФ.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898-1908

«По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины, — сообщил Интерфаксу глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. — Он будет устраняться».

По его словам, повреждения носят не критический характер, работой над восстановлением, скорее всего, будет заниматься Русский музей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан на следующий день. В Минкульте заявили, что не сомневаются в подлинности найденной картины.

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