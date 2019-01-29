Москва, 29 января, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Предложение предоставить возможность Федеральной антимонопольной службе (ФАС) получать от банкиров определенную и ограниченную информацию, относящуюся к банковской тайне, вполне обосновано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Сейчас ФАС на основании административного кодекса и еще целого ряда правовых актов может получать необходимую информацию от кредитных учреждений. Однако банковским законодательством подобная мера не предусмотрена», — отметил эксперт.

В результате кредитные учреждения оказываются в двоякой ситуации — с одной стороны, они запрашиваемую информацию предоставлять обязаны, с другой стороны, банковское законодательство подобных обязательств на банкиров не возлагает.

«Предлагаемые изменения должны устранить данное противоречие, приведя все взаимоотношения ФАС и банков в положение, когда подобных недоразумений возникать не должно», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко заявил, что в закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны.

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