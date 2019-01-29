Нью-Дели, 29 января, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена и проблемой недостаточного влияния на организм индусов противомикробных препаратов, и широким распространением в Индии бактерий и вирусов, устойчивых к лекарствам. Таким образом, в Индии общие показатели заболеваемости являются самыми высокими в мире. По информации индийского новостного агентства «Джагран», огромное количество людей страдают от диабета, заболеваний сердца и рака.

(сс) Devanath Индия

По данным исследования ВОЗ усугубляющим фактором является то, что 40% индийских детей недоедают, а значит, склоны к различным заболеваниям.