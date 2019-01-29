Москва, 29 января, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Любое военное вмешательство третьих стран во внутренние дела Венесуэлы грозит неизбежными последствиями, причём чрезвычайно негативными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кремль. Москва

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Лавров обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что о негативных последствиях «подобных необдуманных действий» Москва говорила с самого начала обострения политического кризиса в этой стране.

Что касается возможной военной помощи властям Венесуэлы со стороны России, то Песков воздержался делать какие-то прогнозы на этот счёт.

«Это слишком чувствительная субстанция. Подобные заявления не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны»,— заявил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона появилась запись о переброске 5 тыс. американских военных в Колумбию. Как заявила позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется «именно с территории Колумбии».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Боливарианской Республики Венесуэла, пытаясь «сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов».