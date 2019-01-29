Массачусетс, США, 29 января, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Учёные из США создали алгоритм, который позволяет избавить распознавание лиц от предвзятости. ОБ этом сообщается на сайте конференции AIES 2019.

geralt Распознование лиц

Учёные совместили распознающую изображения людей нейросеть с нейросетью, которая следит за тем, насколько хорошо распознаются те или иные объекты, и меняет обучающую выборку.

Отмечается, что в результате удалось уменьшить предвзятость данных, использованных в выборке, с 28% до 9%. При этом выросла точность распознавания.

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