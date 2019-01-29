Красногорск, 29 января, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил выплачивать по 100 тысяч рублей педагогам, подготовившим призёров и победителей школьных олимпиад. Об этом глава региона заявил 29 января во время ежегодного обращения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премия

«Предлагаю дополнительно ввести [выплаты] 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призёров и победителей всероссийских олимпиад», — сказал Воробьёв.

Он рассчитывает, что и муниципальные главы «включатся в поддержку педагогов: будут выявлять самых лучших, достойных».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор рассказал о быстрых темпах роста населения Подмосковья. Каждый год регион прибавляет 90 тысяч человек.