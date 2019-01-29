Берлин, 29 января, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) пересмотрит проводившуюся до сих пор миграционную политику канцлера Ангелы Меркель, передает канал n-tv.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначила рабочую встречу с экспертами по этому вопросу на 10−11 февраля. Она пригласила к сотрудничеству министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрмана, поскольку он «всегда был надежным партнером в вопросах внутренней безопасности».

Сама Ангела Меркель не примет участия во встрече. Ранее она заявляла, что пересмотр проводившейся с 2015 года миграционной политики — напрасная трата времени.

По оценкам аналитиков, именно провалы в миграционной политики сказались на уровне поддержки ХДС: до начала миграционного кризиса партию поддерживали более 40%, теперь — менее 30%.