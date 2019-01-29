Москва, 29 января, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России — это те поступления финансов, что остаются на руках у населения за вычетом обязательных платежей (ЖКХ, продукты, иные статьи расходов) с поправкой на инфляцию. Если учесть, что колоссальная доля российского населения занята на неполный рабочий день и получает менее ставки, а основная часть бизнеса и предприятий ищет варианты, чтобы максимально снизить свои издержки, вариантов для повышения зарплат не так уж и много, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

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«Отчасти, по всей видимости, привлечены данные по индексации зарплат бюджетникам. Частный бизнес в этом году пока не готов к увеличению оплаты труда своим кадрам», — пояснила эксперт.

По её мнению, для того, чтобы реальная зарплата (за вычетом налогов и отчислений, то есть та, что выдается непосредственно на руки) росла, нужен стабильный экономический фон, перерыв в «затягивании гаек» в бизнес-структурах, отсутствие санкционных ужесточений и устойчивый потребительский спрос. Тогда у бизнеса и производства будут заказы и полноценный рынок сбыта — эта цепочка должна работать непрерывно. Сейчас она функционирует, но с постоянным остановками.

«В результате вряд ли стоит рассчитывать на прирост заработных плат в 2019 году — даже если он где-то проявится, его «съест» скрытая инфляция», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Финансового университета при правительстве РФ подсчитали, что в 2019 году реальная заработная плата в стране вырастет на 4%, не менее. Те же специалисты считают, что, несмотря на это, не стоит рассчитывать на рост реальных доходов граждан в 2019 году.

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