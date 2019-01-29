Москва, 29 января, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко не заинтересован прекратить гражданский конфликт в Донбассе. Такое мнение высказала 29 января экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Gov.ua Петр Порошенко в Донбассе

В эфире ток-шоу речь зашла о новом плане выборов на территории ДНР и ЛНР. Срецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик предложил новый план урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, речь шла о переходной администрации ООН в ЛДНР и подготовке к новым местным выборам. По мнению бывшего украинского депутата Бондаренко, ни этот и ни любой другой план урегулирования кризиса на востоке Украины не будет реализован до тех пор, пока президентом страны остается Порошенко.

«При Порошенко ни «Минских договоренностей», ни «плана Сайдика», ни «миротворцев ООН» не будет никогда. Он не настроен на решение гражданского конфликта на Донбассе. Ему нужна война. Война — это гарантия его политического и экономического благосостояния на Украине», — высказала свое мнение Бондаренко.

Насчет самого же плана ОБСЕ украинский политик также высказала множество сомнений. Например, остаётся открытым вопрос с амнистией людей, которые были вынуждены участвовать в конфликте, защищая свои дома и родных от украинских военных и «добровольных батальонов», укомплектованных из националистов. Также непонятно, по какому законодательству, Украины или ЛДНР, будут проводить местные выборы и какие партии до них допустят.

«В ДНР и ЛНР уже сформировались политические движения, и кому нужны честные выборы. Они переселенцам, которых в России около 4 млн, запретили голосовать в консульских учреждениях», — аргументировала свои сомнения Бондаренко.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung детали нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Среди прочего предлагается, что выборы на территории ДНР и ЛНР должны проходить под контролем Организации Объединённых Наций, с военным и полицейским компонентами. Для этого необходимо создать в народных республиках временные администрации под эгидой ООН.