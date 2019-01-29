Токио, 29 января, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В мире продано уже более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2. Если учесть, что релиз игры состоялся 25 января 2019 года, то компания Capcom смогла продавать в день по 1 млн копий игры. Об этом 29 января сообщил портал Comicbook.

steamXO Resident Evil 2

Издание отмечает, что в эту цифру включены все платформы, на которых вышла игра: Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Пока что неизвестно, к какой из них было продано большее количество копий. В Capcom также отметили, что с момента выхода Resident Evil в 1996 году компания продала уже около 88 млн копий игр франшизы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что ремейк Resident Evil 2 смог занять первое место в рейтинге продаж Великобритании. В топ-3 также вошли Shootin Tootin Cowboy Rootin и COD BLOPS 4.