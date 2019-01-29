Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Правительство Северной столицы на своем заседании 29 января рассмотрело вопрос «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2018 год». Врио губернатора поставил перед чиновниками задачу перейти от просто сбалансированного бюджета к «бюджету развития».

Дарья Драй ИА REGNUM Комплекс зданий Смольного

Как доложил глава комитета финансов Алексей Корабельников, доходная часть бюджета-2018 исполнена на 579 миллиардов 725 млн рублей, что составляет 104,8% от утвержденного плана и 102,8% от уточненного плана по доходам.

Большая часть доходов городской казны обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц (44,3%) и налога на прибыль организаций (27,7%).

Расходная часть бюджета-2018 в Петербурге исполнена на 569 миллиардов 610 млн рублей, что составляет 96,8% от утвержденного плана и 96,7% от уточненного плана по расходам.

Хуже всего освоены средства в рамках Адресной инвестиционной программы: 62 миллиарда 829 млн рублей, или 80,8% от плановых показателей. Как уже говорилось, неисполнение АИП отмечено в строительном блоке Смольного.

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«В целом бюджет 2018 года исполнен с профицитом 10,1 млрд рублей», — сообщила сегодня пресс-служба Смольного.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов предложил подчиненным разработать меры для дальнейшего роста городского бюджета, который должен стать «бюджетом развития».

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Среди таких мер — снижение государственного долга Петербурга и дебиторской задолженности, увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета, стимулирование районных администраций, которые экономят бюджетные средства, повышение качества бюджетного управления на всех уровнях.

Кроме того, Александр Беглов потребовал поддерживать только «такие проекты на основе ГЧП, которые не влекут финансовых обязательств для города, но являются коммерчески привлекательными и могут приносить доходы в бюджет».

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Также глава города поручил провести ревизию недавно принятой Стратегии развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, убрав из нее недостижимые показатели и приблизив к реальности.