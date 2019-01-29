Ярославль, 29 января, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Стали известны подробности деятельности террористической группы, члены которой были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ярославской области в мае 2018 года. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, преступники планировали осуществить террористический акт в месте массового религиозного паломничества шиитов — святилище «Пир Сулеймана», расположенного на горе Шалбуздаг в Дагестане.

Lezgi-yar.ru Мечеть на горе Шалбуздаг в Дагестане

Руководитель группы гражданин Т., являясь сторонником радикального ислама, установил и поддерживал связь с представителями международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Используя один из мессенджеров, гражданин Т. принял присягу (баят) и взял на себя обязательства по подготовке и проведению террористического акта. Этим же способом он получал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Для осуществления своей цели гражданин Т. привлёк ещё двух жителей Ярославля, которые осуществили закупку химических и технических компонентов, необходимых для создания взрывных устройств.

Совершить преступление террорист планировал летом 2018 года после окончания священного месяца Рамадан и следующего за ним праздника Ураза-Байрам. После приведения в действие взрывного устройства в шиитском святилище «Пир Сулеймана» гражданин Т. планировал нападение на паломников используя холодное оружие, а в случае угрозы его задержания взорвать «пояс шахида».

По оценкам экспертов, изготовленные Т. самодельные взрывные устройства обладали поражающим действием до 200 метров.

Довести свои преступные планы до конца гражданин Т. не смог, 3 мая 2018 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ, подразумевающих ответственность за подготовку преступления и вовлечение в него иных лиц.