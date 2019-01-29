Калуга, 29 января, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Боровского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки в значительном размере». Об этом 29 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Софья Шестакова.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По её словам, в отношении подозреваемой — бывшей гражданки Молдавии, а ныне гражданки РФ, участковым уполномоченным полиции была начата проверка по факту фиктивной регистрации в ее квартире в Балабанове 14 граждан Молдавии. 28 января женщина попыталась решить вопрос о прекращении проверки и, находясь в служебном автомобиле участкового, передала ему взятку в рублях и евро на общую сумму 47 тысяч рублей. О поступившем коррупционном предложении полицейский уведомил свое руководство, и передача денег происходила под оперативным контролем.

«В настоящее время следователи собирают доказательства по данному уголовному делу, расследование продолжается. На время следствия женщина будет находиться под подпиской о невыезде», — сказала Софья Шестакова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужскую область захлестнула волна фиктивной регистрации иностранных граждан, на которой пытаются нажиться жители региона. Так, в Обнинске силовики обнаружили девять так называемых «резиновых» квартир, где фиктивно зарегистрированы 552 иностранных гражданина, но решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались. Между тем, анализ в Калужской области показал, что из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность.