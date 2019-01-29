Москва, 29 января, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Россия должна поддерживать Венесуэлу в лице ее легитимного президента Николаса Мадуро, иначе потеряет все свои инвестиции. Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Старшинов 29 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013

«Политику и деньги нельзя разделять. Интересы нефтяных компаний США связаны с изменением политического расклада в Венесуэле. Вот много мы добываем в Саудовской Аравии, которая союзник США? Нисколько не добываем. Сохранение наших инвестиций в Венесуэле — приоритетный вопрос», — рассказал эксперт.

По словам Старшинова, ситуация, которая сложилась в Венесуэле, была ожидаема. Такие вещи, по его мнению, происходят, когда власть не пользуется теми ресурсами, которые ей предоставлены по закону. Например, США никогда не стеснялись применять власть, проводить военные вторжения в другие страны. Нерешительность же Мадуро, его сторонников во многом поспособствовала той политической нестабильности, которая происходит сейчас в Венесуэле.

Россия — не единственная страна, которая может потерять свои инвестиции (объем около 17 млрд долларов) в случае свержения Мадуро. Именно с такими странами России и нужно объединиться, чтобы поддержать легитимную власть латиноамериканской страны, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Саму же политику США, которая требует новых выборов в Венесуэле, народный избранник посчитал верхом наглости. Если раньше Штаты хотя бы находили предлог для вмешательства в дела иностранных государств, то сейчас не делают и этого.

«Перед вторжением в Ирак потрясли пробиркой, перед Сирией нужно было найти зарин, высылка дипломатов — отравление Скрипалей придумали. А сейчас не надо ничего. Если кто-то объявил себя президентом — о, мы его поддерживаем. Дошли до точки. Что такое внешняя политика, в ней есть и простые вещи. Если сложно нашим союзникам, а Венесуэла наш союзник, как ни крути, мы построили там заводы нефтяные. И нам нужно сейчас Венесуэле помогать. Мы тут не одни. Китай, Россия, есть и другие страны — Турция, Иран. Есть и другие страны — Индия, например, которая перерабатывает там нефть. Надо всем этим странам помочь Венесуэле. Штаты говорят, мы за народ Венесуэлы, но 7 млрд вам не дадим. Вот — 20 млн оппозиции. Мы можем просто продавать туда продовольствие, чтобы избежать социальный кризис», — отметил Журавлев.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что 23 января 2019 года председатель Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В этой должности политика признали США, Канада, некоторые страны Евросоюза и Латинской Америки.