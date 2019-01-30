Москва, 30 января, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Состоявшийся 23 января организованный российским руководством брифинг с демонстрацией российской ракеты 9М729 можно считать, вероятно, последней попыткой спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О том, почему американская сторона осталась при своем мнении, несмотря на аргументы российского руководства, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Минобороны России Брифинг Минобороны для иностранных военных атташе с представлением ракеты 9М729 комплекса «Искандер- М»

Приглашенные на брифинг представители США даже не пожелали посетить мероприятие, так что требование Вашингтона о полном уничтожении ракет 9М729 не сдвинулось ни на йоту. Хотя в ходе брифинга были частично раскрыты тактико-технические характеристики, убедительно показывающие, что ракета 9М729 не нарушает ДРСМД в части оспариваемых характеристик.

Новизна и преимущества модификации — по сравнению с предшественницей, ракетой 9М728 — заключаются для нового изделия не столько в ней самой, сколько в предназначенной для нее модернизированнной пусковой установке, которая способна будет нести четыре крылатые ракеты вместо двух. Обеспокоившая американцев увеличенная длина ракеты относится, по словам представителей Минобороны РФ, только к увеличенной боевой части, а топливные баки, якобы позволяющие новой ракете преодолевать ограничения ДРСМД, остаются прежними.

Тем не менее американская реакция позволяет с уверенностью говорить, что усиленное внимание к новой российской ракете — это всего лишь поиск причины для давно принятого решения. Вероятно, США очень важно покинуть этот договор.

Читайте статью США и Россия пытаются «сохранить лицо» перед Европой, а не ДРСМД? и другие публикации Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.