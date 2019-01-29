Ереван, 29 января, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Бывший пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Владимир Карапетян возглавит пресс-службу премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщение об этом опубликовано на странице армянского правительства в Facebook. Запись также сделал сам Владимир Карапетян.

facebook.com/vladimir.karapetian.12 Владимир Карапетян

«Несколько дней назад я получил предложение от премьера возглавить его пресс-службу. Если сказать, что для меня это явилось неожиданным, то это ничего не сказать. Я принял предложение», — написал Карапетян.

По его словам, в первую очередь он проконсультировался со своими единомышленниками из «Армянского национального конгресса» и получил полноценную поддержку.

«Государственная служба предполагает некоторые писаные и неписаные ограничения, в том числе по партийной деятельности, и я принял решение приостановить свою партийную деятельность на период моей государственной службы. Для меня честь вернуться на госслужбу. Я благодарен премьер-министру Пашиняну за подобное предложение», — отметил Владимир Карапетян.

Карапетян занимал должность пресс-секретаря МИД Армении в 2006—2008 годах. В 2008 году он был уволен вместе с рядом дипломатов за поддержку и присоединение к акциям протеста оппозиции во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Тогда Никол Пашинян также был активным участником протестов, возглавляемых Тер-Петросяном.

Бывший пресс-секретарь Арман Егоян подал в отставку после того, как был избран депутатом парламента Армении, где возглавил одну из постоянных комиссий.