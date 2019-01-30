Лондон, 30 января, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Почему всё-таки разгорелся ажиотаж по поводу Брексита? Основная причина в том, что Великобритания представляет себе будущее в рамках другого, не Европейского союза, как утверждают эксперты. Так ли эта точка зрения справедлива, как кажется на первый взгляд, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Столкновение мотивов политических и финансовых, элитарных и обывательских предварило то действо, которое имело своим результатом Брексит. И если общественное мнение британцев обрабатывалось СМИ под девизом «гордости и независимости», унаследованных от славных предков (а значит, «надо выходить из ЕС»), то оценки политической верхушки были значительно осторожнее. Великобритания буквально раскололась на два лагеря, о чём свидетельствуют и результаты голосования, которые дали минимальные преимущества сторонникам выхода из ЕС.

Британская элита, вероятно, хотела бы, как и встарь, получать максимальную выгоду из участия в европейских делах, минимизируя собственные вложения. Но чем дальше развивались события в послевоенной Европе, тем меньше ситуация развивалась в пользу англичан. Политическая фортуна улыбнулась Германии, что выражается теперь в ее положении центральной, наряду с Францией, державы ЕС, — а куда же теперь может податься Великобритания, когда мечты об управляемой с Острова Европе дали трещину?

Читайте статью Зачем Лондону Brexit, или Как Британия становится Украиной, а также другие статьи Александра Запольскиса, посвященные тенденциям международной политики.