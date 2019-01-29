Помощь добросовестным, лазейка для жуликов: эксперт об ипотечных каникулах
Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Введение предложенных Центробанком общих правил предоставления ипотечных каникул приведет к двойному эффекту — они помогут добросовестным заемщикам, но откроют лазейки для мошенничества, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 января, коммерческий директор Первого ипотечного агентства Сергей Топорников, комментируя инициативу ЦБ об ипотечных каникулах.
Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью РИА Новости сказал, что гражданам, потерявшим работу и вынужденным тратить на ипотечные платежи более половины дохода, может быть предоставлено право на ипотечные каникулы общей продолжительностью до года, но не более 6 месяцев подряд. Также заемщик сможет выбрать опцию не приостановки платежей, а сокращения их величины.
«Эффект от этой меры будет двойным — и положительным, и отрицательным. Конечно, это пойдет на пользу добросовестным заемщикам, которые действительно оказываются в трудной жизненной ситуации. Но этой же нормой смогут воспользоваться как лазейкой для жульничества и заемщики недобросовестные.
Ни для кого не секрет, что указанные в документах для получения кредита суммы не всегда соответствуют реальности. Недобросовестные клиенты по новым правилам смогут оттягивать платежи по кредитам. Внезапно «вспомнят», что их доход не 60 тысяч, как было указано, а 15, а это — повод временно не платить.
В большинстве случаев банки и сами предпочитают договариваться с заемщиками, оказавшимися в сложной ситуации. Доводить дело до исполнительного производства им не хочется. Хотя есть, конечно, и такие организации, которые на договоренности не идут. В отношениях с ними новые правила помогут добросовестным заемщикам», — отметил Сергей Топорников.