Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Введение предложенных Центробанком общих правил предоставления ипотечных каникул приведет к двойному эффекту — они помогут добросовестным заемщикам, но откроют лазейки для мошенничества, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 января, коммерческий директор Первого ипотечного агентства Сергей Топорников, комментируя инициативу ЦБ об ипотечных каникулах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью РИА Новости сказал, что гражданам, потерявшим работу и вынужденным тратить на ипотечные платежи более половины дохода, может быть предоставлено право на ипотечные каникулы общей продолжительностью до года, но не более 6 месяцев подряд. Также заемщик сможет выбрать опцию не приостановки платежей, а сокращения их величины.

«Эффект от этой меры будет двойным — и положительным, и отрицательным. Конечно, это пойдет на пользу добросовестным заемщикам, которые действительно оказываются в трудной жизненной ситуации. Но этой же нормой смогут воспользоваться как лазейкой для жульничества и заемщики недобросовестные.

Ни для кого не секрет, что указанные в документах для получения кредита суммы не всегда соответствуют реальности. Недобросовестные клиенты по новым правилам смогут оттягивать платежи по кредитам. Внезапно «вспомнят», что их доход не 60 тысяч, как было указано, а 15, а это — повод временно не платить.

В большинстве случаев банки и сами предпочитают договариваться с заемщиками, оказавшимися в сложной ситуации. Доводить дело до исполнительного производства им не хочется. Хотя есть, конечно, и такие организации, которые на договоренности не идут. В отношениях с ними новые правила помогут добросовестным заемщикам», — отметил Сергей Топорников.