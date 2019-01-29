Барнаул, 29 января, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В России и без того существуют разночтения в вопросе о том, кого считать коррупционером, а кого — лишь успешным родственником чиновника, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу российского Минюста не наказывать за «вынужденную коррупцию», она отметила:

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Вообще, пока непонятно. В уведомлении об инициативе не считать правонарушением коррупционное преступление, совершенное «вследствие обстоятельств непреодолимой силы», размещённом на портале нормативных актов, я не увидела обоснования. Но выглядит эта конструкция странно.

Конечно, практика всегда сложнее теории, но для обсуждения таких инициатив нужны конкретные примеры, где усматривается целесообразность применения таких норм. Ведь зачастую сегодня врач с небольшим подарком — коррупционер, а «золотые» престарелые тещи — обладательницы множества квартир и учредители компаний — исполнителей подрядов — просто очень успешные родственники жены чиновника. Пока у меня есть сомнения, что новая инициатива повлияет на эти ситуации в правильном русле», — отметила Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уведомление о том, что российский Минюст начал разрабатывать поправки к законодательству, предусматривающие освобождение госслужащих от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы», размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.

На отсутствие должного обоснования инициативы указал также глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, Уголовный кодекс и КоАП и без того допускают ряд смягчающих (или, наоборот, отягчающих) обстоятельств при совершении правонарушений, и потому целесообразность инициативы Минюста как минимум неочевидна.

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