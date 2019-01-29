Екатеринбург, 29 января, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Число российских банков в 2019 году продолжит снижаться из-за их закрытия и лишения лицензий. Об этом заявил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«К сожалению, надежд на рост количества банков у нас нет. Что касается сокращения, то будем надеяться, что банки постараются избежать тех отрицательных причин, по которым они закрываются. Но это не совсем реально», — считает Болотин.

Есть ряд причин, по которым сейчас в стране банки испытывают сложности:

«Если не брать проблему с отзывом лицензии по закону против легализации доходов, полученных преступным путем, и прочие криминальные случаи, когда кассир вместе с председателем правления крадут деньги из кассы, после чего банк закрылся, то есть и другие проблемы.

У нас крайне отрицательная ситуация с защитой прав кредитора. Общество, в том числе благодаря журналистам, сильно стало защищать должников, и многие должники злоупотребляют этой защитой. Достаточно большое количество кредитов, которые не гасятся — где-то сознательно, где-то нет, где-то в силу финансовых затруднений. Цифры очень большие», — заявил эксперт.

Напомним, количество банков в России уменьшилось более чем в два раза с 2013-го по 2018 год. По состоянию на декабрь 2018 года в стране работали менее 500 банков.