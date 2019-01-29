Калуга, 29 января, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Калуге устранены нарушения, допущенные при ремонте здания театра кукол. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Фото пресс-службы регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Активисты проверили устранение строительных недоделок в театре кукол.

По его словам, ранее, общественники зафиксировали ненадлежащее состояние подъемника, предназначенного для транспортировки на второй этаж здания детей с ограниченными возможностями, и указали на небезопасность конструкции. Выявлен был и ряд других строительных недоделок, о чем ОНФ сообщил городским властям. После критики вопрос был рассмотрен на совещании в городской управе. Городской голова Калуги потребовал устранить недоделки в детском учреждении культуры. Затем театр навестили активисты совместно с представителями городских властей, подрядной организации.

«Рейд показал, что недостатки, на которые обратили представители регионального отделения ОНФ, устранены. Температура воздуха в помещениях театра, и в том числе, в зрительном зале, соответствует нормативной. Дирекция театра заверила, что автоматика будет поддерживать оптимальные условия в любое время года. Кроме того, приведены в порядок множество мелких деталей: дверные ручки, замки, шпингалеты, плитки. Доволен и персонал театра, и, судя по отзывам, родители и дети, посещающие представления. Сейчас можно констатировать, что город получил современное, комфортабельное учреждение культуры, которое, надеемся, будет служить маленьким калужанам долго и плодотворно. Для обеспечения доступной среды в настоящее время проводится закупка мобильного гусеничного подъемника. По плану он поступит в учреждение культуры в феврале 2019 года», — сказал Дмитрий Борисенков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге общественники были возмущены состоянием реконструированного здания театра кукол. В помещениях детского учреждения культуры обнаружены серьезные нарушения. В частности, было отмечено ненадлежащее состояние подъемника, предназначенного для транспортировки на второй этаж детей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что конструкция с оборванным тросом повисла между этажами. Также в здании не работала тепловая система.