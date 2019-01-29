Красногорск, 29 января, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Конвейер завода «Мерседес» в Московской области начнёт работу в апреле 2019 года, заявил 29 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время ежегодного обращения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Mersedes

«В апреле с конвейера сойдёт первый подмосковный «Мерседес», — сообщил Воробьёв, рассказывая об инвестиционных проектах, реализуемых на территории региона.

По словам главы региона, конкурс среди будущих сотрудников завода составляет семь человек на одно место.

Он рассказал, что темпы экономического роста в 2018 году должны составить 4,2−4,4%. Для экономического прорыва необходимы, по его словам, 5%.

Завод известного автоконцерна возводится на территории Солнечногорского района Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Воробьёв назвал экологию среди приоритетов региона.