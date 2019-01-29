Москва, 29 января, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Всю предыдущую неделю нефть марки Brent торговалась в диапазоне цен 60−63 доллара за баррель, а WTI в диапазоне 51,80−54,50 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

eluela31 Нефть

«28 января нефтяные котировки опускались по марке Brent до $59,50 за баррель, по WTI цена доходила до отметки $51,30 за баррель. Такая ситуация говорит о неопределённости, творящейся на мировом рынке нефти. В поддержку нефтяным котировкам выступают следующие факторы», — считает эксперт.

Во-первых, разрыв дипломатических отношений по инициативе правительства Венесуэлы с США и возникшая политическая нестабильность в Венесуэле, крупнейшей по запасам нефти в мире стране. На фоне этого возрастает угроза введения санкций на покупку Венесуэльской нефти с стороны США. Во вторых, начало выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

«В пользу понижения нефтяных котировок вышли статистические данные Информационного Агентства энергетики (EIA) США по коммерческим запасам сырой нефти, которые оказались намного выше прогнозируемых 7,970 млн баррелей, прогноз — 0,042 млн баррелей. Пока не будет пробит данный ценовой диапазон, об истинном направлении движении цены говорить не приходится», — пояснил Лисицын.

Читайте также: Геополитический фактор «не в состоянии подтолкнуть» нефть к росту