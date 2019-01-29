Москва, 29 января, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Около 30% выданных ипотечных кредитов в России выплачиваются с опережением графика, заявил 29 января первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком, — заявил в интервью РИА Новости Швецов. — Это феномен, который подтвержден статистически».

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший 2018 год для ипотечного рынка России стал рекордным, за год в стране было выдано порядка 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это на 50% больше, чем за 2017 год.

Между тем темпы строительства жилья в России снижаются с 2015 года. В России в 2018 году было построено 75 млн кв. метров жилья, в 2017 году — 79,2 млн кв. метров, в 2016 году — 80,2 млн кв. метров.

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