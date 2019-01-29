Петрозаводск, 29 января, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Изменения в Трудовом кодексе России, благодаря которым жители страны имели бы возможность брать «отпуск по болезни» без больничного листа, предложили инициировать Законодательному собранию Карелии. С такой инициативой выступил депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин, заявление которого обнародовано на сайте горсовета.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

По его словам, работнику при легком недомогании нужно давать возможность пропуска рабочего времени без больничного листа, но при согласовании с работодателем.

Анишин отметил, что человек, который переносит заболевание «на ногах», рискует своим здоровьем, а также распространяет болезнетворных микробов среди коллег по работе.

По словам депутата, для полного выздоровления больному иногда достаточно «отлежаться всего пару дней».

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