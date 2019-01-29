Москва, 29 января, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Задолженность жителей России по ипотеке в целом за 2018 год выросла на четверть — до 6,7 трлн рублей, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Также увеличился средний размер ипотечного кредита — он составил около 2 млн против 1,86 млн рублей по итогам 2017 года.

В 2018 году российские банки увеличили выдачу ипотеки в 1,5 раза — до 3 трлн рублей. Из них почти треть (930 млрд рублей) ипотечных кредитов граждане РФ взяли в последние три месяца уходящего года.

Эксперты отмечают, что такая активность была связана со стремлением получить ипотеку до роста кредитных ставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке. В частности, базовая ипотечная ставка в Сбербанке вместо прежних 9,8% теперь составляет от 10,8%.

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