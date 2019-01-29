Калуга, 29 января, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области осужден 29-летний житель Волгоградской области за организацию незаконной игорной деятельности, сообщила 29 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Мужчина в 2017 году, в арендованном доме на территории садоводческого товарищества разместил 23 игровых автоматов. Владелец дачного казино подобрал персонал и организовал работу игорного заведения. Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, подельники организатора были осуждены, сам хозяин игорного заведения подался в бега. Однако подозреваемый вскоре был задержан и предан суду. Владелец игровых автоматов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил бывшего владельца казино к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 46-летний военный пенсионер из калужского посёлка Воротынск открыл игорный зал в складском помещении автосервиса. В качестве администраторов в «казино» работали ещё четыре местные жительницы. В период с 2011 по 2017 годы соучастники с использованием 11 игровых автоматов проводили азартные игры и незаконно заработали более 18 млн рублей.