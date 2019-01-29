Москва, 29 января, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Срок действия понижающих коэффициентов, которые применяют при расчете вреда от перегруза, продлили до 31 января 2020 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Alf van Beem Грузовик

Речь идёт о расчёте вреда, который грузовые автомобили причиняют дорогам, когда загружают авто выше нормативов. С 9 июля 2016 года для таких нарушителей ввели временные коэффициенты, которые понимают размер ущерба. При превышении допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства от 0% до 5% коэффициент составляет 0,016, при превышении допустимых нагрузок или массы свыше 5% до 10% — 0,2, свыше 10% до 50% — 0,6.

Действие таких льготных коэффициентов должно было завершиться 31 января 2019 года, но правительство продлило поблажки для перевозчиков грузов. Таким образом власти планируют сократить расходы грузовых компаний.