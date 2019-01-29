В РФ продлили действие поблажек для перевозчиков
Москва, 29 января, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Срок действия понижающих коэффициентов, которые применяют при расчете вреда от перегруза, продлили до 31 января 2020 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о расчёте вреда, который грузовые автомобили причиняют дорогам, когда загружают авто выше нормативов. С 9 июля 2016 года для таких нарушителей ввели временные коэффициенты, которые понимают размер ущерба. При превышении допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства от 0% до 5% коэффициент составляет 0,016, при превышении допустимых нагрузок или массы свыше 5% до 10% — 0,2, свыше 10% до 50% — 0,6.
Действие таких льготных коэффициентов должно было завершиться 31 января 2019 года, но правительство продлило поблажки для перевозчиков грузов. Таким образом власти планируют сократить расходы грузовых компаний.