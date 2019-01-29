Киев, 29 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Команда действующего президента Украины Петра Порошенко нанимает «агитаторов», раздавая им деньги за поддержку, заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщило 28 января издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наёмники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривен», — рассказала политик.

Она отметила, что правоохранительные органы не реагируют на массовый подкуп избирателей, организованный действующей властью.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае своей победы на президентских выборах, Юлия Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию.

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Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Как ожидается, в них примет участие около 40 кандидатов.