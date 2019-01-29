Москва, 29 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Акционерное общество «Страховая группа «Уралсиб» лишилось лицензий на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и на обязательное страхование ответственности перевозчика. Соответствующий приказ, подписанный первым зампредом ЦБ РФ Сергеем Швецовым, размещен на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В документе сообщается, что решение об отзыве лицензий было принято «в связи с отказом акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) у АО «Страховая группа «УралСиб».

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