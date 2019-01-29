Астана, 29 января, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов встретился с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и отчитался о социально-экономических показателях области, сообщили 29 января в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Президент акцентировал внимание на экологических проблемах Темиртау, а также на газификации региона. Кошанов, в свою очередь, заявил, что с 1 января 2019 года удалось повысить на 14% доходы 220 тыс. работников. Аким добавил, что тарифы на основные коммунальные услуги планируется снизить на 5−11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Нурсултан Назарбаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, который рассказал главе государства об основных социально-экономических показателя региона.