Москва, 29 января, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, Замоскворецкий суд Москвы суд рассмотри вопрос об аресте мужчины, подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи, предает ТАСС.

Суд

Отмечается, что подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве в момент задержания не признал свою вину.

По факту кражи картины следственное управление УВД Центрального АО города Москвы возбудило уголовное дело по ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»). Похитителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Подозреваемый был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области.

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