Иерусалим, 29 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Решение руководства корпорации Intel, которое инвестирует около $11 млрд в экономику Израиля, является «беспрецедентным». Об этом сообщил министр финансов Израиля Моше Кахлон на странице в соцсети Twitter.

Miran Rijavec Доллары

По его словам, на юге Израиля будут созданы тысячи рабочих мест благодаря такому решению американской компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на прогноз корпорации Intel на первый квартал 2019 года сообщило, что прогнозируемая прибыль американской компании оказалась значительно ниже, чем ожидали эксперты.

В компании считают, что выручка за этот период составит $16 млрд, тогда как ранее аналитики прогнозировали $17,35 млрд.

Читайте также: Reuters: прогноз Intel показал снижение роста электронной промышленности