Калуга, 29 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Около 8,57 тыс. человек из 508 аварийных домов и помещений площадью 133,59 тыс. кв. метров было переселено в муниципальных образованиях Калужской области с 2013 по 2018 годы. Об этом 28 января рассказал на заседании регионального правительства министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-poisk.ru Новый дом для поселенцев из ветхого жилья.

По словам главы ведомства, на переселение граждан из ветхого аварийного жилья было направлено 5 млрд 672 млн рублей. Для участников программы переселения преимущественно строили новые многоквартирные дома. Всего было построено 78 новых домов общей площадь 165 тыс. кв. метров.

«Между тем, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019—2024 годах предусмотрено переселение в Калужской области 3 тыс. 220 человек из аварийного жилья площадью 57,79 тыс. кв. метров. Стоимость данных мероприятий составит более 2 млрд 871 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составят 2 млрд 756 млн рублей. Из областного бюджета будет выделено порядка 114 млн рублей. Кроме того, в предстоящие пять лет на территории 17 муниципалитетов Калужского региона необходимо будет переселить четыре тысячи человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Площадь расселения составит 70,21 тыс. кв. метров. В 2019 году на территории области планируется расселить дома, которые уже введены в эксплуатацию посредством выкупа жилых помещений у застройщиков в Калуге, в Обнинске и в Балабаново. Планируемое финансирование первого этапа региональной программы составляет 235 млн рублей. Также в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы в целях строительства новых домов для переселения», — сказал Егор Вирков.

Напомним, в целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан в Калужской области профильным министерством ведётся работа по формированию и актуализации реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. В реестр включены сведения о более 300 многоквартирных домах общей площадью свыше 124,98 тыс. кв. метров.