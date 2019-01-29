Ярославль, 29 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославской области лечебные учреждения готовы к приему пациентов с гриппом и ОРВИ, создан необходимый запас противовирусных препаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Медучреждения готовятся к приему больных

Напомним, с 28 января на основании постановления главного государственного санитарного врача Ярославской области объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидемический подъем заболеваемости превышен на 14,7 процента, а в возрастной категории от 3 до 6 лет — на 30 процентов.

«Около 68 процентов заболевших — дети. В медицинские организации, имеющие в своем составе инфекционные отделения, госпитализированы 353 таких больных. Сейчас в 10 стационарах для них предназначено 379 коек, но мы готовы при необходимости развернуть 1366 коек в 34 медицинских организациях», — сообщила начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина.

Для пациентов с тяжелым течением заболевания подготовлены реанимационные койки и 24 аппарата искусственной вентиляции легких. При необходимости будут использованы дополнительно 239 реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. В областной клинической больнице введен в эксплуатацию аппарат для обеспечения пролонгированной поддержки функции сердца и легких.

В поликлиниках организуется отдельный прием пациентов с гриппом и ОРВИ, в стационарах вводятся ограничения на посещение больных родственниками.

Всего с начала 2019 года ОРВИ переболели 21 192 жителя региона, лабораторно подтвержденных случаев гриппа — 45. Из них 25 — тип А1N1 рdm 09 (пандемический), 19 — АH3N2 (сезонный), один случай — грипп А.

Наиболее высокие показатели заболеваемости — в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Ярославском районе.