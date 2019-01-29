Москва, 29 января, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Только страны «каспийской пятерки» — Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения — должны нести ответственность за ситуацию в этом регионе, заявил 29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Очень важно, чтобы Каспийский регион, как предусматривает Конвенция о правовом статусе Каспия, сохранялся регионом, в котором ответственность за все происходящее несет «каспийская пятерка», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения являются добрыми партнерами России и по другим направлениям внешней политики.

Напомним, Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана главами России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана на пятом каспийском саммите, который прошел 12 августа в Актау (Казахстан).

Проект предполагает сохранение баланса вооруженных сил прикаспийских государств в регионе. Кроме этого, в Каспийском море будут ходить суда только под флагами прикаспийских государств.

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