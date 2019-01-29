Киев, 29 января, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Борислав Береза уверен, что ему не за что извиняться. Об этом парламентарий заявил в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова принести извинения российской телеведущей Ольге Скабеевой, которую украинский депутат толкнул в кулуарах ПАСЕ, сообщает «Громадське».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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При этом народный избранник отметил, что не считает слова чеченского лидера о «звонкой оплеухе» серьёзной угрозой. По его мнению, определять, являются ли слова Кадырова угрозой или нет, должна служба безопасности Украины.

«Если бы что-то было более-менее серьезное, они (СБУ — прим. ИА REGNUM ) бы сообщили», — сказал Береза.

Парламентарий также добавил, что не намерен усиливать меры безопасности и нанимать охрану. Он также не собирается менять привычный образ жизни и отказываться от пеших прогулок и использования личного и общественного транспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пресс-подхода вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, которая, по его мнению, мешала проводить съёмку. Парламентарий также допустил в её адрес грубые оскорбительные высказывания.

На такие действия украинского депутата в своем Telegram-канале отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченский лидер потребовал от Березы извиниться перед телеведущей. Также Кадыров предупредил, что если этого не произойдёт, то обязательно найдётся истинный мужчина, который «в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».