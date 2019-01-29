Якутск, 29 января, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы РФ стоило бы принять участие в эксперименте и прожить хотя бы пару месяцев на зарплату, аналогичную той, которую получают обычные жители России. Такая мера была бы логичнее, чем повышение им зарплат, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя заявления депутата Госдумы Владимира Жириновского (ЛДПР) о повышении выплат парламентариям с 300 до 330 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

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«Владимир Вольфович поднял интересную тему. Из его уст это слышать интересно: сам депутат Госдумы рассказывает об уровне зарплат в Госдуме», — отметил эксперт, пояснив, что озвученную Владимиром Жириновским информацию стоило бы проверить, потому что с учётом стажа и выслуги лет выплаты депутатам могут оказаться ещё выше.

При этом политолог обратил внимание на то, что пока для разморозки зарплат представителей Госдумы РФ фактически отсутствуют предпосылки, потому что ситуация в России не улучшилась на фоне повышения НДС и цен на бензин.

«Особенно на уровень жизни стоимость топлива влияет в Якутии. Думаю, не следовало настолько сильно повышать цены на бензин, это вынуждает многих людей ходить пешком и отражается на всех ценах. В Якутии нет железной дороги, которая бы доставляла в каждый район товары народного потребления, всё в основном доставляется автомобилями и водным транспортом, в том числе топливо на северах, от стоимости которого зависит выживание населения в принципе. Для отдалённых уголков России и таких стратегических важных территорий, как Арктика и другие северные труднодоступные регионы, стоило бы изменить подход. А мы говорим всё время об освоении Арктики, но в то же время не заботимся о ценовой политике», — отметил Андрей Данилов.

Он не видит ничего плохого в повышении зарплат депутатам ГД РФ, если они «будут работать эффективно и принимать законы, от которых жить легче, а не те, над которыми люди смеются».

«А если они недорабатывают, пусть получают так же, как рядовые граждане, — уверен эксперт. — В принципе в мировой практике зарплата рабочего должна не сильно отличаться от зарплаты самого выдающегося топ-менеджера, максимум на 50%. А у нас один депутат уже попробовал прожить на 3 тыс рублей в месяц, питался макарошками и сделал прекрасный вывод: так просто невозможно выжить. В принципе, всех остальных депутатов тоже можно было на пару месяцев приравнять к зарплате обычных рядовых людей, учителей, врачей, без всяких льгот, как зарабатывают начинающие медработники и сотрудники системы образования, чтобы они почувствовали, что такое жить в России. Ну и нужно, наверное, лишить их привилегий — депутатских залов, мигалок и прочих вип-атрибутов. На этом, кстати, тоже можно было бы довольно много сэкономить. Для того, чтобы они узнали, как хорошо живётся в России, пусть приезжают на Колыму или в любой другой регион страны от крупных городов подальше», — предложил Андрей Данилов, пояснив, что пока о наших депутатах можно сказать словами Фрунзика Мкртчяна из фильма «Кавказская пленница»: «Ты жизнь видишь только из окна персонального автомобиля» и «Ты не путай личную шерсть с государственной».

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский на заседании круглого стола фракции ЛДПР заявил, что в 2019 году доходы у депутатов Госдумы выросли на 10% — с 300 до 330 тысяч рублей. При этом, согласно прогнозу экспертов Финансового университета при правительстве России, реальные зарплаты жителей России вырастут на 4%.