Москва, 29 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Нет никаких оснований предполагать, что в РФ в 2019 году будут расти заработные платы, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, что в 2019 году реальная заработная плата граждан России вырастет не менее чем на 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Я в этом сильно сомневаюсь, — сказал Хазин. — На падающей экономике рост реальной заработной платы — это не то чтобы нонсенс, но достаточно экзотическое явление, а самое главное, никаких оснований для этого роста нет. Налоги растут, стагнация продолжается, и просто невидно, откуда может взяться этот рост. Реальные располагаемые доходы населения [в 2019 году] продолжат падать. В РФ общий экономический спад, увеличение налоговой нагрузки и высокая инфляция, которая съест любой рост. Даже официальные компенсации исходят из показателей официальной инфляции, которая намного ниже реальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу экспертов Финансового университета при правительстве России, в 2019 году реальная заработная плата должна увеличиться не менее чем на 4%.

При этом при оптимистичном варианте рост реальных доходов населения в 2020 году якобы может составить до 6−7%. Кроме того, отмечается, что со второй половины 2019 года инфляция начнёт снижаться в связи с сокращением потребительской активности.