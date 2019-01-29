Москва, 29 января, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В московском театре «Геликон-опера» вечером 28 января состоялся мемориальный вечер, в ходе которого впервые состоялось вручение премии «Хранитель памяти». Эта награда, учрежденная Российским еврейским конгрессом, как ожидается, будет присуждаться выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста, сообщает пресс-служба РЕК.

Пресс-служба РЕК

Свои приветствия в адрес устроителей церемонии направили председатель правительства России Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. «В последние годы мы слышим призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны и значение Великой Победы, сталкиваемся с необъективными оценками исторических событий, отрицанием Холокоста, оправданием нацистских преступников и их пособников, — говорится в обращении Медведева. — Необходимо жестко пресекать попытки ревизии истории. Необходимо активно бороться с любыми формами экстремизма, ксенофобии и антисемитизма, рассказывать молодежи о недопустимости подобных проявлений, о героических страницах Великой Отечественной войны».

Первыми лауреатами премии за сохранение памяти о жертвах Холокоста стали российский историк и философ Михаил Гефтер (посмертно); освободитель лагеря смерти «Аушвиц», ветеран войны 95-летний Иван Мартынушкин; спасенный в годы Холокоста полковник в отставке 93-летний Эмиль Зигель; советник мэра Москвы Леонид Печатников; режиссер фильма «Война Анны» Алексей Федорченко.

Пресс-служба РЕК

«Надеюсь, мы ежегодно будем вручать свечу памяти, чтобы наши дети никогда не были ни жертвами, ни палачами, — сказал в своем выступлении президент РЕК Юрий Каннер. — Много лет наш народ был отделен от памяти о Холокосте. Я родился в еврейском местечке и знал, что половина семьи моей мамы и семьи моего отца были убиты. Но о масштабах — о шести миллионах — я не знал. И даже то, что я знал, было тайной. Но сегодня — это часть истории России. Я благодарен и российскому государству, и тем министерствам, с которыми мы тесно работаем — с Министерством иностранных дел, с Министерством образования и прежде всего с правительством Москвы. Благодаря им мы смогли сделать то, что сегодня история Холокоста стала частью российской истории».

Вечер «Хранитель памяти» был благотворительным: билет на него можно было получить в обмен на пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство», в рамках которой в России устанавливаются памятники жертвам Холокоста на местах их массовых расстрелов нацистами (с 2009 года в разных регионах РФ установлено 65 памятников).