Москва, 29 января, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В Госдуме осудили введение санкций США в отношении венесуэльской энергетической компании PDVSA, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Чтобы осчастливить венесуэльский народ, страдающий от бедности, Вашингтон лишает его основного источника существования! Американское «лидерство» нащупывает дно», — отметил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

США намерены конфисковать активы венесуэльской энергетической компании PDVSA в размере $7 млрд. Подсчитано, что PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.