Лондон, 29 января, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Жителям стран Европейского союза, которые планируют находиться на территории Великобритании более трех месяцев, придется получать визы в случае «жесткого Brexit». Об этом, как передает газета Financial Times, сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

По его словам, свободное передвижение граждан стран ЕС в Великобритании может прекратится, если Лондон не сможет заключить сделку о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 г. парламент Великобритании не поддержал заключенную между Брюсселем и правительством Терезы Мэй «предварительную сделку» по Brexit.

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