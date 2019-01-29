Москва, 29 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание о подготовке государственной программы развития сельских территорий, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Будут рассмотрены вопросы повышения уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, а также вопросы комплексного развития российских сёл.

Отмечается, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. В обсуждениепроблем села включатся главы Алтайского края, Воронежской, Курганской, Саратовской областей.

Также в совещании примут участие главы Минфина, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпросвещения РФ и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено более 370 млн рублей на строительство школ в сельской местности.

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