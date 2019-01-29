Киев, 29 января, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Обучение в 22 школах Киева полностью остановлено, а в 14 — частично, заявил первый заместитель председателя киевской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, сообщил 28 января официальный сайт КГГА.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Чиновник отметил, что за неделю в целом по Киеву отмечается спад уровня заболеваемости на 4,7%.

«В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на прошлой неделе — 57,2%. Среди школьников заболеваемость возросла на 0,2% до 3687 случаев», — рассказал Поворозник.

В КГГА отметили, что отдельные классы могут уходить на карантин, если более 20% детей заболели гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 января на Украине гриппом заболели более 190 тыс. человек. Наиболее тяжёлая ситуация остаётся в Черниговской области, там эпидемиологический порог превышен на 52%.

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