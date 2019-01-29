Вашингтон, 29 января, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность военного вмешательства США для защиты венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, членов Национальной ассамблеи и американского дипломатического персонала, заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает 29 января NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Агрессия

«Президент дал понять, что все варианты на столе, — сказал Болтон журналистам в зале брифинга Белого дома, — мы также сегодня призываем венесуэльские вооруженные силы и силы безопасности принять мирную, демократическую и конституционную передачу власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США заблокировал активы на сумму $7 млрд венесуэльской госкомпании PDVSA в рамках давления на Мадуро.